В Словакии используют презервативы для пополнения армии

Для популяризации армии используют презервативы

Министерство обороны Словакии собирается использовать 1000 презервативов для популяризации армии и привлечения новобранцев. Резиновые изделия будут раздавать на фестивале Lovestream, который пройдет с 15 по 17 августа в Братиславе.

Об этом сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на пресс-релиз словацкого оборонного ведомства.

В Минобороны соседней страны отметили, что распространение презервативов является распространенным явлением в армиях стран-членов НАТО.

«Это не только инструмент профилактики здоровья, но и рекламный и образовательный материал. Во многих странах презервативы раздаются солдатам, а также населению во время мероприятий по набору и информационных мероприятий», — говорится в пресс-релизе.

На приобретение презервативов, которые с рекламной целью будут раздавать на фестивале, потратили 1990 евро.

В Вооруженных силах Словакии откликнулись на инициативу Минобороны сообщением в Facebook, подчеркнув, что словацкие солдаты «защищают самое важное — нашу страну, нашу любимую родину».

«А знаете ли вы, что защищает вас в определенной ситуации? Совсем обычная резинка — презерватив!» — говорится в заметке.

Представители словацкой армии отметили, что презервативы солдаты используют не только по прямому назначению.

«Резинка также зарекомендовала себя как чехол для ствола оружия — от влаги и пыли, как водонепроницаемый пакет для мелкого снаряжения и как импровизированный контейнер для воды», — отметили в вооруженных силах.

Напомним, ранее президент Словакии Петер Пеллегрини запретил службу в армиях других стран. В частности, он отклонил все заявки граждан, которые хотели воевать в Украине в рядах ВСУ.