В Словакии медведь испугал туристов из Беларуси: встреча закончилась трагически (фото)

На горной тропе два человека встретились с медведем и пытались от него убежать.
Супруги из Беларуси во время туристического путешествия в горах Татрах в Словакии неожиданно встретились с медведем. Испуганная женщина пыталась убежать от зверя, упала с крутого склона и погибла.
Об этом сообщили в горной спасательной службе Словакии.
Спасатели получили сообщение об инциденте, произошедшем вечером 15 марта, от случайного свидетеля.
Он сказал, что на горной тропе от села Лазиско до горы Сина два человека встретились с медведем и пытались от него убежать. Вскоре женщина исчезла из виду и не отзывалась, когда мужчина пытался ее найти.
С помощью служебной собаки спасатели обнаружили место, где 31-летняя женщина упала с крутого склона и погибла от травмы головы. Ее 29-летний муж остался невредимым.
Поскольку медведь все еще бродил рядом с местом трагедии и даже попытался подойти к людям, его пришлось отгонять криками и предупредительным выстрелом.
По факту гибели женщины открыли уголовное производство. Дальнейшие действия по отношению к медведю будут координировать с Министерством окружающей среды.
Напомним, ранее в США мужчина пытался погладить медведя, который разгуливал по трассе и подбежал к автомобилю. К счастью, все кончилось без жертв.
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