В Словакии медведь испугал туристов из Беларуси: встреча закончилась трагически (фото)

На горной тропе два человека встретились с медведем и пытались от него убежать.

Супруги из Беларуси во время туристического путешествия в горах Татрах в Словакии неожиданно встретились с медведем. Испуганная женщина пыталась убежать от зверя, упала с крутого склона и погибла.

Об этом сообщили в горной спасательной службе Словакии.

Спасатели получили сообщение об инциденте, произошедшем вечером 15 марта, от случайного свидетеля.

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Он сказал, что на горной тропе от села Лазиско до горы Сина два человека встретились с медведем и пытались от него убежать. Вскоре женщина исчезла из виду и не отзывалась, когда мужчина пытался ее найти.

С помощью служебной собаки спасатели обнаружили место, где 31-летняя женщина упала с крутого склона и погибла от травмы головы. Ее 29-летний муж остался невредимым.

Спасатели на месте трагедии в Татрах / Фото: Горная спасательная служба Словакии

Поскольку медведь все еще бродил рядом с местом трагедии и даже попытался подойти к людям, его пришлось отгонять криками и предупредительным выстрелом.

По факту гибели женщины открыли уголовное производство. Дальнейшие действия по отношению к медведю будут координировать с Министерством окружающей среды.

Напомним, ранее в США мужчина пытался погладить медведя, который разгуливал по трассе и подбежал к автомобилю. К счастью, все кончилось без жертв.

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