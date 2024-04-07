В Словакии на президентских выборах победил "антиукраинский" кандидат

В Словакии во втором туре президентских выборовпобедил противник военной помощи Украине Петер Пеллегрини, набрав 53,12% голосов.

Об этомсообщило Словацкое управление статистики.

Во второй тур выборов вместе с Пеллегрини также прошел бывший глава МИД Словакии Иван Корчок, набравший 42,51% голосов.

Отношение Пеллегрини к Украине

Новый президент Словакии разделяет позицию правительства Словакии по стандартизации отношений с Россией, резко изменившимся после вторжения РФ в Украину. По его мнению, большинство санкций против Москвы неэффективны и негативно отразились на жителях Словакии.

Кроме того, он не исключает единого подхода Евросоюза к РФ по ситуации в Украине.

Орбан поздравил Пеллегрини

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан уже успел поздравить Пеллегрини с его победой на прошедших в субботу президентских выборах в Словакии.

"Большая победа для народа Словакии и большая победа для поклонников мира по всей Европе!", – написал Виктор Орбан.

Напомним, оппозиция Словакии бьет тревогу из-за роста пророссийских настроений накануне выборов президента.

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