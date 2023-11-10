В Словакии обеспокоены активностью венгерских шпионов и тайными контактами с россиянами

Некоторые шпионы занимают высокие должности как в венгерском посольстве, так и в других венгерских госучреждениях в Братиславе.

В Словакии обеспокоены большой активностьювенгерских шпионов и близкими связями Будапешта с Москвой.

Об этом информирует портал журналистских расследований в Восточной Европе VSquare.

Несмотря на публичную близость позиций нового словацкого правительства во главе с Робертом Фицо и венгерского премьера Виктора Орбана в правительстве Словакии заявили, что обеспокоены тем, что Будапешт посылает в Словакию большое количество офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, что необычно для союзников.

Сообщается, что некоторые шпионы занимают высокие должности как в венгерском посольстве, так и в других венгерских госучреждениях в Братиславе. В то же время Братислава не хочет их высылать, чтобы. Не петь отношения с Венгрией.

"Это настолько необычно для союзников, что мы просто не знаем, что с этим делать. Нам нужно иметь хорошие отношения с Венгрией, поэтому мы не можем поступить так же, как с Россией", – сказал собеседник VSquare.

Также в Братиславе выразили обеспокоенность по поводу тайной встречи послов Венгрии и России в Словакии. Российский посол к этой встрече вообще общался с дипломатами ЕС и известен лишь тем, что активно помогает распространению российской пропаганды.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия может блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Словакии заблокировало выделение Украине нового пакета военной помощи на 40,3 млн евро, подготовленного предыдущим руководством министерства обороны.

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