Глава МИД Словакии Юрай Бланар / © Associated Press

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Глава МИД Словакии Юрай Бланар спровоцировал политическую дискуссию в прямом эфире, заявив о якобы ответственности украинцев за вторжение СССР в Чехословакию в 1968 году. Министр привел в качестве аргумента состав первого советского полка и происхождение тогдашнего главы СССР Леонида Брежнева.

Свое заявление Бланар озвучил в эфире ток-шоу V politike на словацком телеканале TA3.

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Глава словацкого МИД сказал, что ко вторжению Советского Союза в Чехословакию в 1968 году якобы были причастны украинцы. Как аргумент Бланар привел тот факт, что прибывший в Словакию первый советский полк «был украинским». Также политик отметил, что у Брежнева было украинское происхождение.

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Глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка подверг сомнению слова Бланара, переспросив, действительно ли тот серьезно это утверждает. Оппозиционер также напомнил, что решение о вторжении в Чехословакию принимало находившееся в Москве Политбюро. Политик отметил, что СССР был тюрьмой народов, в том числе украинского.

Отправка словацких военных в Украину

Кроме того, во время обсуждения перспектив завершения войны России против Украины Шимечко заявил, что после установления мира Словакия должна быть частью системы, обеспечивающей его гарантии.

Комментируя возможность отправки словацких военных в Украину, оппозиционный политик сказал, что «не видит в этом проблемы», если речь идет о справедливом мире, «на который согласится сама Украина, который не будет угрожать словацким интересам и привлечет все государства ЕС».

В ответ Бланар повторил уже звучавшую ранее позицию правительства премьер-министра Роберта Фицо: «Мы не пошлем ни одного солдата в Украину».

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К слову, накануне Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины на 45 млрд евро в 2027 году, как не присоединялась и к предыдущему на 90 млрд евро. По словам политика, военная поддержка «лишь продолжает страдания». Фицо также обвинил Берлин и ЕС в «политическом шантаже» из-за угроз канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран-членов финансировать Украину.

Действительно ли украинцы ответственны за вторжение СССР в Чехословакию?

Обвинять украинцев в действиях советского тоталитарного режима — это подмена понятий, которая снимает ответственность с центра принятия решений (Москвы) и переводит ее на один из порабощенных народов СССР.

Дело в том, что вторжение в 1968 году (операция «Дунай») спланировало и утвердило Политбюро ЦК КПСС в Москве. Украинская ССР не была независимым государством, не имела собственной армии и не могла принимать никаких внешнеполитических или военных решений.

Вторжение осуществляли войска стран Варшавского договора (СССР, Польши, Венгрии, Болгарии и ГДР). В рядах советской армии служили призывники из всех 15 республик СССР — русские, украинцы, белорусы, казахи и другие. Это был принудительный призыв в имперскую армию.

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Брежнев действительно родился на территории Украины (в Каменском), однако он был типичным продуктом советской партийной номенклатуры, который управлял империей из Москвы и проводил политику русификации и подавления национальных движений, в том числе и в самой Украине.

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