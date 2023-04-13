В Словакии отреагировали на казнь украинского военного: "Так же думали нацисты"

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что мир не должен привыкать к "ежедневным дозам" ужасающих зверств, которые оккупационная российская армия совершает в Украине.

Так он прокомментировал в своем Twitter видео с казнью россиян украинского военнопленного.

"Мы не можем привыкнуть к ежедневной дозе ужасных зверств, которые совершают российские агрессоры в Украине. Отсечение главы украинского военнослужащего в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет ни правовых, ни человеческих границ в творении зла. Так же думали и нацисты, но это не будет ни забыто, ни безнаказанно!", — подчеркнул Гегер.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны прокомментировали видео с казнью украинского пленника. Специалисты считают, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства" своих оккупантов в Украине. Также они выступают за "ужесточение".

Вечером 11 апреля Сеть облетела видео казни украинского военнопленного. Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на преступление. По его словам, "это видео России — какова она", ведь это не случайность или эпизод, потому что это повторяется. В качестве примера вспомнил преступления россиян в Буче.

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