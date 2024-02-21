В Словакии приняли важное решение в отношении украинских беженцев

В среду, 21 февраля, в Словакии до 4 марта 2025 года продлили срок действия временного убежища (Dočasné útočisko) для украинцев, которых война заставила покинуть родные дома.

Соответствующее постановление приняло словацкое правительство в соответствии с решением Совета Евросоюза, сообщает словацкое издание SME.

Статус временного убежища позволяет людям, которые бегут от войны, работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, посещать школы, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, право на материальную помощь в случае необходимости.

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В то же время, этим постановлением словацкого правительства уменьшены выплаты компенсаций за проживание в квартирах и семейных домах — до пяти евро за ночь.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток объяснил корректировку текущими возможностями государственного бюджета. По его словам, несмотря на уменьшение выплат, это все равно относительно большая материальная помощь.

Находящиеся в Словакии Украинцы могут обновить документ через электронные службы Министерства внутренних дел Словацкой Республики.

Напомним, правительство Словакии больше не будет посылать Киеву никакой военной помощи из составов своих вооруженных сил. Однако, Братислава полностью не может отмежеваться от помощи Украине.

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