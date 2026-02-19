В Словакии приняли важное решение в отношении украинских беженцев: о чем идет речь

Беженцы

Реклама

Правительство Словакии приняло официальное решение о продлении срока действия временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной российской агрессии. Теперь легальный статус украинских переселенцев автоматически продлен до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Словакии.

Этот шаг полностью отвечает исполнительному решению Совета Европейского Союза. На национальном уровне соответствующее постановление словацкое правительство утвердило еще в феврале 2025 года. Таким образом государство продолжает гарантировать украинцам безопасность и стабильность на своей территории.

Реклама

Для максимального удобства переселенцев проверить актуальный срок действия своей временной защиты можно онлайн. Это легко сделать через официальный информационный портал словацкого МВД.

Как происходит оформление документов

В профильном министерстве обращают внимание украинцев на важные нюансы процедуры документирования. После успешной регистрации статуса временной защиты люди получают бумажное подтверждение формата A4.

Важно понимать, что эта бумага является только переходным документом. Он выполняет роль временной справки о легальном пребывании и действует максимум 90 дней. Это время предоставляется миграционным службам для изготовления полноценной пластиковой карты на жительство.

Что делать, если карту не заказали сразу

Нередки случаи ситуации, когда во время первичной регистрации переселенец не может сразу подать заявление на изготовление пластиковой карты. Самая частая причина — отсутствие постоянного адреса для доставки документа.

Реклама

В МВД успокаивают: потерять статус из-за этого невозможно. Заявление на изготовление карты можно подать позже. Для этого украинцам необходимо повторно записаться на прием в миграционную полицию через электронную резервационную систему министерства.

Удлинение временной защиты до 2027 года закрепляет за украинскими искателями убежища полный спектр социальных гарантий. Статус обеспечивает не только беспрепятственное право на жительство, но и открывает официальный доступ к словацкой системе здравоохранения, образованию на всех уровнях и позволяет легально работать на местном рынке труда.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Польши разработало законопроект, предусматривающий постепенную отмену ключевых положений специального закона о поддержке граждан Украины.