В Словакии произошла авария на железной дороге: пострадали около 50 человек

В Словакии произошла авария на железной дороге: пострадали около 50 человек

Локомотив врезался в пассажирский поезд.

Возле города Врутки в Словакии локомотив врезался в пассажирский поезд, пострадали десятки человек.

Об этом пишет Aktuality.

На момент аварии в поезде было около 100 человек. Всего в результате инцидента ранения получили 50 человек.

"Сейчас чрезвычайные службы разбираются с железнодорожной аварией, которая произошла на линии в направлении Жилина – Врутки. По прибытии на место происшествия было обнаружено, что локомотив столкнулся с припаркованным пассажирским поездом", – рассказала Катарина Крижанова из президиума пожарно-спасательного корпуса.

Также на место происшествия прибыли два эвакуационных автобуса.

Причины аварии выясняются.

Напомним, на Прикарпатье автомобиль с 5 людьми взлетел с моста, погибли мама и дочь.

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