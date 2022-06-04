В Словакии произошла авария на железной дороге: пострадали около 50 человек

Локомотив врезался в пассажирский поезд.
Возле города Врутки в Словакии локомотив врезался в пассажирский поезд, пострадали десятки человек.
Об этом пишет Aktuality.
На момент аварии в поезде было около 100 человек. Всего в результате инцидента ранения получили 50 человек.
"Сейчас чрезвычайные службы разбираются с железнодорожной аварией, которая произошла на линии в направлении Жилина – Врутки. По прибытии на место происшествия было обнаружено, что локомотив столкнулся с припаркованным пассажирским поездом", – рассказала Катарина Крижанова из президиума пожарно-спасательного корпуса.
Также на место происшествия прибыли два эвакуационных автобуса.
Причины аварии выясняются.
Напомним, на Прикарпатье автомобиль с 5 людьми взлетел с моста, погибли мама и дочь.
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