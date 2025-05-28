В Словакии разрешили убивать и есть зверей, которых охраняет законодательство Евросоюза

Охотник на охоте / © УНИАН

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Правительство Словакии одобрило план, согласно которому мясо бурого медведя, вида, охраняемого законодательством Европейского Союза, может продаваться для потребления населению. Ранее был разрешен отстрел примерно четверти популяции медведей в этой стране.

Об этом сообщает BBC

По данным Международного союза охраны природы, бурый медведь классифицируется как вид «под угрозой исчезновения» в Европейском Союзе. Его убийство разрешено только в исключительных случаях, таких как прямые угрозы общественной безопасности, и только при отсутствии других альтернатив.

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Однако Словакия настаивает на внедрении противоречивого плана по сокращению популяции медведей и на этой неделе объявила, что разрешит продажу мяса отстрелянных животных, чтобы избежать отходов.

Согласно новым правилам, начиная со следующей недели организации, подчиненные Министерству охраны окружающей среды, смогут продавать медвежье мясо при условии соблюдения всех правовых и санитарных норм.

Государственный министр Филипп Куффа оправдал эту меру тем, что раньше животных отправляли в центры утилизации, что было бы «расточительством».

«Мы выпустим для потребления каждое отстрелянное животное, которое соответствует определенным условиям. Почему? Потому что медвежье мясо съедобно», — сказал он.

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Почему разрешили убивать медведей

В последнее время в Словакии возросло количество серьезных инцидентов с бурыми медведями, включая смертельные нападения. В апреле мужчину убил медведь во время прогулки по лесу в центре страны.

Премьер-министр страны Роберт Фицо немедленно отреагировал, объявив о запуске плана контролируемой охоты, который предусматривает отстрел до 350 медведей, что эквивалентно всей популяции бурых медведей в Испании.

Правительство утверждает, что перенаселение является основной причиной нападений.

«Мы не можем жить в стране, где люди боятся заходить в лес», — сказал Фицо.

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Согласно недавнему исследованию, в Словакии насчитывается около 1300 бурых медведей, что занимает второе место в Европе после Румынии, где обитает от 10 419 до 12 770 бурых медведей.

Между 2000 и 2020 годами в стране было зарегистрировано 54 нападения медведей, а в последние годы среднее количество нападений возросло примерно до 10 в год.

Критика экологов и оппозиционеров

План словацкого правительства подвергся жесткой критике со стороны экологов, оппозиционных партий и членов Европейского парламента.

Михал Везик, эколог и депутат Европарламента от оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», заявил BBC, что эта мера является «абсурдной» и что беспрецедентное уничтожение вида, находящегося под охраной, не уменьшило количество инцидентов.

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«Каждый год у нас случаются тысячи встреч между людьми и медведями, которые заканчиваются без инцидентов. Я надеюсь, что Европейская комиссия вмешается», — добавил он.

«Гринпис Словакии» через Мирославу Абелову назвал план «абсолютно безответственным», обвинив правительство в игнорировании научных рекомендаций и европейского законодательства об охране природы.

Риски для здоровья

Хотя мясо медведя не является широко потребляемым в Европе, оно считается деликатесом в некоторых регионах Восточной Европы и странах Северной Европы.

Обычно строгие правила охоты и статус охраняемого вида делают этот вид мяса редко доступным. Однако там, где его употребляют, органы здравоохранения предупреждают о риске заражения трихинеллой, паразитом, который может вызвать серьезные заболевания у людей.

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Законодательство ЕС требует обязательного тестирования медвежьего мяса на наличие личинок трихинелл перед его продажей. Также мясо должно быть приготовлено до температуры не менее 70°C. Замораживание, копчение или сушка не уничтожают паразита.

Напомним, в прошлом году супруги из Беларуси во время туристического путешествия в горах Татрах в Словакии неожиданно встретились с медведем. Напуганная женщина пыталась убежать от зверя, упала с крутого склона и погибла