В Словакии сделали заявление об оружии для Украины

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк / © Associated Press

Оружия для Украины от Словакии не будет. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что новый пакет помощи Украине, входящий в 14-й пакет военной поддержки, носит гуманитарный характер. По его словам, Братислава будет не поставлять оружие, а сосредоточится на поддержке гражданского населения, энергетической инфраструктуры и операций по разминированию.

Об этом Калиняк сообщил во время пресс-конференции 7 октября после своего визита в Киев, который состоялся накануне.

«Мы придерживаемся того, о чем всегда говорили. Мы четко заявили, что больше не будем передавать оружие Украине, а сосредоточимся только на несмертельной, то есть гуманитарной помощи и этого принципа придерживаемся», — подчеркнул министр.

Калиняк уточнил, что часть 14-го пакета помощи уже подготовлена, а также рассматривается возможность создания 15-го пакета, который будет ориентирован на поддержку гражданских. Речь идет, в частности, о помощи в энергетическом секторе и расширении программ по разминированию.

Среди потенциальных поставок есть дополнительные разминировочные комплексы «Božena», которые уже передавались Украине.

Министр также сообщил, что Украина предложила Словакии собственные технологии для системы обнаружения дронов, разрабатываемой в рамках проекта противодроновой барьерной системы на восточной границе ЕС.

По словам Калиняка, украинские решения имеют более низкую стоимость по сравнению с другими аналогами.

«За относительно небольшие средства можно создать эффективную систему обнаружения. Мы, в свою очередь, могли бы интегрировать в нее словацкие изделия, например среднекалиберные пушки собственного производства», — сказал он.

Впрочем, он подчеркнул, что решение об официальной реакции на украинское предложение еще не принято.

Калиняк также подверг критике оппозиционные партии и медиа, которые, по его словам, безосновательно обвиняют правительство в изменении позиции относительно войны в Украине.

«Мы говорим одно и то же — и до выборов, и после. Мы всегда были на стороне наиболее страдающих и выступаем за мирное разрешение любого конфликта», — заявил он.

Новый пакет помощи

В ходе международного форума оборонной промышленности в Киеве Калиняк подтвердил, что Словакия готовит новый пакет поддержки, предусматривающий инженерную помощь и разминирование территорий.

Согласно данным Министерства обороны Украины, Братислава планирует передать Киеву пять разминочных машин Božena и другое техническое оборудование как военного, так и невоенного назначения.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо говорил с подсанкционной российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой. Он рассказал ей о якобы усталости Запада от развязанной Россией войны.