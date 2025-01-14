В Словакии школьник с сине-желтой лентой отказался пожать руку президенту

Когда ученику гимназии в Братиславе предложили пожать руку Пеллегрини, школьник отказался.

В Словакии школьник Симон Оманик при получении награды за призовое место на математической олимпиаде демонстративно отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Соответствующее видео с поступком парня распространяется в социальных сетях.

В президентском дворце ученик братиславской гимназии получил из рук министра образования Словакии Томаша Друкера бронзовую медаль, которую завоевал на центральноевропейской математической олимпиаде.

Когда министр предложил школьнику пожать руку стоявшего рядом Пеллегрини, школьник отказался – хотя президент уже подал руку для рукопожатия. После этого неудобного момента все трое предстали для совместного фото.

Пока что словацкие медиа подробно не информировали о причинах поступка Оманика. Заметим, на видео видно, что на пиджаке у парня была большая лента в цветах украинского флага.

В Словакии школьник отказался пожимать руку президенту Петеру Пеллегрини/Скриншот с видео

Напомним, Пеллегрини демонстративно отказался от визита в Украину, хотя в декабре 2024 года предполагал поездку в начале 2025 года.

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