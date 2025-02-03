В Словакии до смерти избили украинца: МИД не исключает мотив этнической розни

Украинца заподозрили в краже в магазине одежды, после чего его отвели в служебное помещение магазина, где жестоко избили.

В четверг, 30 января, в столице Словакии Братиславе жестоко избили бездомного гражданина Украины. От полученных травм он скончался в больнице на следующий день.

По информации местных СМИ, инцидент произошел возле торгового центра Nivy.

Украинца заподозрили в краже в магазине одежды New Yorker, после чего его отвели в служебное помещение магазина. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, что мужчину там жестоко избивали.

С тяжелыми травмами головы и тела пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось – 31 января он скончался в больнице. Врачи отметили, что характер травм может свидетельствовать о нападении с использованием оружия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на гибель украинского гражданина в столице Словакии. Он заявил, что нельзя исключать этническую рознь как одну из возможных причин преступления.

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"Шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе. Мы не можем исключать этническую рознь как одну из причин этого преступления", — подчеркнул Сибига.

По его словам, по его поручению украинское посольство уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом. Украинская сторона требует объективного расследования и наказания виновных.

Напомним, ранее в Польше напали на украинцев. Жестокое нападение произошло посреди ночи в Варшаве. Двое молодых парней из Украины получили серьезные ножевые ранения. Полиция разводит руками, более того, вероятно намекает на месть.