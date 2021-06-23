В Словакии существенно урежут пенсии деятелям коммунистического режима и спецслужб ЧССР

Около 5 тысяч человек будут лишены незаслуженных льгот.

В среду, 23 июня, парламент Словакии поддержал закон, который уменьшит размер пенсии представителям коммунистического режима и работникам службы безопасности бывшей Чехословацкой социалистической республики. Об этом сообщает издание iDdnes.

Решение словацкого парламента касается бывших членов правительства и представителей власти бывшей Чехословакии, занимавших должности до 1989 года, а также сотрудников спецслужб и видных деятелей коммунистической партии. В общем закон повлияет на пенсии примерно пяти тысяч человек.

В преамбуле закона подчеркнуто, что представители коммунистического режима и его репрессивных сил часто получают более высокие пенсии, чем те, кто был его жертвами.

Отныне при определении размера пенсий упомянутых лиц не будет учитываться доход, полученный при выполнении политической или иной государственной функции в период коммунистического режима.

Правда, даже после такой корректировки пенсия бывших коммунистических деятелей не должна опускаться ниже установленного минимального размера.

Закон вступит в силу в августе 2021 года.

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