В Словакии требуют отставки Фицо: премьер-министр сделал заявление

В разных городах страны к протестам присоединились около 100 тысяч человек.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не уйдет в отставку с занимаемой должности, как этого потребовали на прошедших накануне акциях протеста во многих городах страны. Причиной протестов является пророссийская политика главы правительства.

Об этом сообщает Reuters.

"Правительство можно изменить только при условии проведения выборов", — сказал Фицо в субботу, 25 января, в интервью общественному вещателю, отвечая на вопросы о протестах.

В пятницу, 24 января, около 60 тысяч человек вышли на акцию протеста в столице страны Братиславе. В общей сложности, по данным словацких СМИ, в разных городах к протестам присоединилось около 100 тысяч человек. Это самые большие демонстрации по возвращении Фицо к власти в 2023 году.

Протесты близились к уровню 2018 года, когда после убийства журналиста-расследователя массовые демонстрации заставили Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра.

Нынешние протесты обусловлены тем, что Роберт Фицо посетил Москву в декабре 2024 года, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он стал одним из немногих лидеров стран Европейского Союза, посетивших Москву после вторжения России в Украину в 2022 году.

Администрация Фицо обвиняет оппозицию в планах эскалации протестов, чтобы попытаться незаконно свергнуть правительство. Оппозиционные партии и общественные группы, организующие протесты, отвергают обвинения.

Критики премьер-министра говорят, что действующее правительство во главе с Робертом Фицо ослабляет демократические ценности, отвращает внешнюю политику от союзников с ЕС и НАТО и приближает к России.

Общественная организация "Мир Украине", которая организовала пятничные акции протеста под лозунгом "Мы – Европа", проведет новые акции 7 февраля.

Напомним, эксперты в области психиатрии и психологии обратились с открытым письмом к премьер-министру Словакии Роберту Фицо, в котором выразили обеспокоенность по поводу его эмоционального и психологического состояния, посоветовав провести коррекцию политического поведения или вообще отказаться от политики.

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