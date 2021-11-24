В настоящее время Европа – эпицентр пандемии коронавируса. Ряд стран вводят более суровые карантинные ограничения.

С 25 ноября в Словакии вводят режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. Режим ЧС будет действовать в течение 90 дней. Такое решение приняло правительство на заседании парламента сегодня, 24 ноября.

Об этом сообщает Словацкое радио.

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"Мы утвердили чрезвычайную ситуацию на 90 дней. Он вступит в силу сегодня в полночь", — сказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и добавил, что более жесткие карантинные меры вступят в силу в четверг, 25 ноября, и будут действовать в течение двух недель. Через 10 дней их просмотрят. Он отметил, что если меры будут смягчены, то только для тех, кто получил полный курс вакцинации.

Что будет запрещено:

выходить из дома в период с 5:00 до 1:00. Исключение составляют дорога к работе, посещение ближайшего магазина продуктов или товаров первой необходимости, а также выгул домашних животных на расстоянии не более 500 метров от места жительства.

будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и предметов первой необходимости, учреждения культуры, службы, спортивно-развлекательные комплексы.

рестораны могут продавать блюда только с собой.

В то же время, заведения общего среднего образования смогут работать в обычном режиме.

Следует отметить, что в Европе фиксируют всплеск заболеваемости COVID-19 . В ВОЗ объяснили, что такой рост показателей обусловлен тремя факторами : штаммом "Дельта", отказом от вакцинации и ослаблением карантинных ограничений.

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