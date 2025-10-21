В Словакии вынесли суровый приговор нападающему, стрелявшему в Роберта Фицо - сколько лет дали

Юрай Цинтула / © AP News

Во вторник суд в Словакии признал 72-летнего Юрая Цинтула, который в прошлом году покушался на жизнь премьер-министра Роберта Фицо, виновным в совершении террористического акта и приговорил его к 21 году лишения свободы.

Об этом сообщает AP News.

Цинтула открыл огонь по Фицо 15 мая 2024 года в городе Гандлова, когда премьер-министр приветствовал поклонников после заседания правительства. Фицо получил огнестрельное ранение в живот, перенес две сложные операции, но выжил и уже поправился.

Хотя нападавший был арестован сразу и отвергал обвинения в терроризме, суд в Банской-Быстрице принял другое решение.

"Подсудимый напал не на гражданина, а именно на премьер-министра. Он был против правительства, он подстрекал людей к его свержению", — заявил глава коллегии судей Игорь Кралик.

В показаниях, зачитанных на суде, Цинтула подтвердил, что его мотивом было несогласие с политикой Фицо, в частности:

Отмена специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией

Прекращение военной помощи Украине

Подход правительства к культуре

Цинтула утверждал: "Я решил причинить вред здоровью премьер-министра, но я не собирался кого-то убивать".

Сначала Цинтули было предъявлено обвинение в покушении на убийство, но прокуратура позже переквалифицировала его на участие в террористическом акте, ссылаясь на "доказательства, полученные следователями".

Сам Роберт Фицо не присутствовал на суде. Ранее он заявлял, что прощает нападающего и не испытывает к нему "ненависти". Однако чиновники сначала считали нападение делом "одинокого волка", но позже предположили, что к нему могла быть причастна "третья сторона". Сам Фицо неоднократно обвинял в покушении либеральную оппозицию и СМИ, хотя доказательства этого не были предоставлены.

Цинтула все еще может оспорить приговор, но его намерения пока неизвестны.