Виктор Орбан в шарфе с контурами Великой Венгрии

В Словакии министр спорта Рудольф Гуляк предлагает ввести трехмесячную обязательную военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 лет. Причиной он назвал, в частности, потенциальные территориальные претензии Венгрии.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

«Венгерское государство скупает исторические здания во многих городах. Я читал сообщение Орбана, премьер-министра Венгрии, который носит шарф с изображением «Великой Венгрии», в которую также входит Словакия. Я также читал о пересмотре границ. Для меня это признаки, на которые мы должны обратить внимание», — сказал Гуляк на пресс-конференции в четверг, 11 сентября, добавив, что его беспокоит «венгерский вопрос».

Словацкий министр также напомнил о войне у границ Словакии и российских беспилотниках в Польше, подчеркнув необходимость защищать свою территорию.

Согласно планам министра спорта, трехмесячные тренировки будут проходить не в казармах, а вблизи мест постоянного проживания учеников. Гуляк признал, что это будет дорогостоящая операция, но считает ее неизбежной. Он добавил, что хочет обсудить этот вопрос с политиками, военными и общественностью, но пока неизвестно, посоветовался ли он уже со своими партнерами по коалиции.

В издании отметили, что это первый случай, когда член правительства Роберта Фицо открыто высказался о необходимости быть бдительными, поскольку Виктор Орбан может иметь территориальные претензии к Словакии.

Напомним, ранее глава МИД Словакии Юрий Бланар цинично отреагировал на атаку дронов на Польшу, выразив надежду, что они должны были атаковать украинцев, а не поляков.