В Словакии заявили, что больше не будут поставлять Украине оружие и боеприпасы

Новые власти Словакии "не похожи на предыдущие рабские правительства", сказал новоизбранный министр.
Словакия намерена изменить условия оборонного соглашения с США, поскольку теперь отказывается посылать Украине новые партии оружия и боеприпасов из собственных складов.
Об этом новоназначенный министр обороны Словакии Роберт Калиняк написал в Facebook.
Он отметил, что ценит хорошие отношения с западными партнерами, но новые власти Словакии "не похожи на предыдущие рабские правительства".
"Послу США мы на встрече передали позицию словацкого правительства — в Украину мы не будем присылать новые партии со словацких складов оружия и боеприпасов, и оборонный договор необходимо пересмотреть", — написал Калиняк.
Он также отметил провалы словацкой внешней и оборонной политики.
"Словацкая внешняя и оборонная политика провала за провалом. Среди самых больших провалов, безусловно, к сожалению, сформулировано соглашение об оборонном сотрудничестве и достойное осуждение распределение военного оборудования и боеприпасов, которые абсолютно необходимы для Словакии", — добавил он.
Добавим, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление новоизбранного премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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