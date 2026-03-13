Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

В Словакии заявили, что в Киеве могут убить Фицо: скандальные подробности

Министр сельского хозяйства Словакии предостерег премьера от визита в Киев.

Руслана Сивак
Роберт Фицо

Роберт Фицо / © Getty Images

Министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач заявил, что в Украине якобы есть люди, которые могут угрожать жизни премьер-министра Роберта Фицо в случае его визита в Киев.

Об этом пишет Dennikn.

Ричард Такач считает, что в Украине на Роберта Фицо могут покушаться. Поэтому он посоветовал премьеру вообще не ездить в Киев «и даже не ступать ногой на территорию Украины».

Также он добавил, что причиной такого заявления стали слова Владимира Зеленского относительно блокирования Венгрией кредита ЕС для Украины и состояния нефтепровода «Дружба».

«Иначе мы передадим адрес этого человека нашей армии, нашим ребятам, чтобы они могли позвонить и поговорить с ним по-своему», — процитировали слова Владимира Зеленского словацкие медиа (STVR).

Конфликт Венгрии с Украиной — последние новости

Напомним, ранее Зеленский действительно призвал ЕС не блокировать 90 млрд евро помощи на закупку авиации. Тогда он намекнул на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что в случае блокировки передаст контакты такого человека украинским военным.

«Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, ребятам нашим — пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — добавил президент.

Эти слова вызвали резонанс среди венгерских политиков.

Впоследствии венгерский премьер опубликовал кадры своего якобы разговора с женой и дочерью, в котором театрально рассказывал об угрозах от украинцев.

Ранее мы писали, что один член венгерской делегации не поехал в Украину, потому что боялся мобилизации.

Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

