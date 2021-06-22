В Словении и Хорватии температура воздуха достигла рекордных отметок

Жара не исчезнет еще несколько дней.

Словения и Хорватия страдают от высокой температуры воздуха.

Об этом рассказали в ТСН.16:45.

Также читайте ООН предупреждает о следующей мировой пандемии: что грозит человечеству

До +35 градусов — показали термометры в Словении. Столица страны Любляна пережила своеобразный рекорд: впервые в этом году температура воздуха ночью там не падала ниже 20 градусов тепла. Жара не спадет как минимум до четверга, говорят синоптики.

В Хорватии температура воздуха, которая достигла 35, способствовали обострению хронических болезней. В Загребе медикам пришлось уехать на полтора десятка вызовов, связанных с жарой.

Как сообщалось, в Германии сповпчикы термометров остановились на отметке +35. Для июня в этой стране это необычно. Именно поэтому парки в Берлине сейчас полны людей. Особенно популярны фонтаны и киоски с мороженым.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку