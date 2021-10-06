В Словении не прекращаются антиковидные протесты: людей разгоняют третий раз за месяц

В Словении не прекращаются антиковидные протесты: людей разгоняют третий раз за месяц

К митингующим применяют водометы и слезоточивый газ.

В Словении в третий раз за месяц проходят протесты противников антикоронавирусных ограничений.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 октября.

Также читайте Словения приостанавливает вакцинацию Johnson&Johnson после смерти молодой девушки

Сотни активистов собрались накануне в центре столицы. Именно в то время в Любляну приежали лидеры европейских стран на саммит ЕС. Поэтому митингующие решили воспользоваться случаем и привлечь внимание, в частности, прессы к себе. Сначала протест происходил мирно: люди держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги против введения COVID-сертификатов.

Впрочем, впоследствии на место прибыли около трех десятков автобусов с правоохранителями. Сразу же начались схватки. Полиции задействовала спецсредства — водометы и слезоточивый газ. Несколько человек забрали в участки.

Новости мира: в Словении в третий раз за месяц разогнали "антиковидный" протест

Как сообщалось, в конце сентября в Словении полиция также разогнала антиковидный митинг. В центре города собрались около десяти тысяч человек, возмущенных введением карантина. В частности, паспортов вакцинации. Местные также почтили память 20-летней женщины, которая умерла после прививки препаратом Джонсон и Джонсон.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку