В Словении задержали российских шпионов с большой суммой денег

Агентами оказалась семейная пара Майер и Людвиг Гиш, якобы прибывших в страну из Аргентины.

В Словении задержали двух шпионов Российской Федерации, под видом граждан Аргентины собирали информацию для Москвы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что шпионами были семейная пара Майер и Людвиг Гиш, якобы прибывшие в страну из Аргентины. Они поселились в Любляне в 2017 году и имели детей.

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Словенские правоохранители получили информацию, что пара занимается шпионажем и собирает информацию для ГРУ. Один из шпионов имел аргентинское гражданство. Оба работали по программе "спящих агентов".

По информации издания, семейная пара является представителями так называемых "нелегалов ГРУ". Российские агенты часто имеют гражданство стран Латинской Америки, что помогает замаскировать акцент.

После задержания пара почти сразу определяла, что они офицеры СВР (Служба внешней разведки Российской Федерации).

В ходе обысков у них было найдено большое количество наличных денег. Издание сообщает, что деньги пришлось перечислять несколько часов, поскольку их было очень много. Разоблаченным агентам грозит 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет выслать из страны более 30 российских дипломатов, аккредитованных Берлином.

Кроме того, мы ранее информировали, что служба национальной разведки Греции разоблачила российскую шпионку, которая под прикрытием владелицы магазина вязаных вещей пыталась получить доступ к данным умерших людей.

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