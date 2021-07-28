В случае угрозы из Афганистана Россия предоставит дополнительное вооружение армии Таджикистана

По словам Шойгу, российская сторона готова "оказывать любую необходимую поддержку таджикистанским друзьям".

Россия принимает меры и-за "стремительной деградации обстановки" в регионе после вывода войск США и НАТО из Афганистана.

Об этом во время визита в Таджикистан заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает российский "Интерфакс ".



"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе в среду, 28 июля.

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Шойгу добавил, что для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ.

"Организовано дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков ", — заявил российский глава Минобороны.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США начали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года. Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане. "Талибан" заявил, что контролирует 90% афганской границы. По словам представителя движения Забиуллу Муджахеда движение полностью контролирует границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

В Афганистане продолжается наступление террористов

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