В случае угрозы из Афганистана Россия предоставит дополнительное вооружение армии Таджикистана

По словам Шойгу, российская сторона готова "оказывать любую необходимую поддержку таджикистанским друзьям".
Россия принимает меры и-за "стремительной деградации обстановки" в регионе после вывода войск США и НАТО из Афганистана.
Об этом во время визита в Таджикистан заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает российский "Интерфакс ".
"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе в среду, 28 июля.
Шойгу добавил, что для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ.
"Организовано дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков ", — заявил российский глава Минобороны.
Напомним:
- Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США начали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
- Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.
- "Талибан" заявил, что контролирует 90% афганской границы. По словам представителя движения Забиуллу Муджахеда движение полностью контролирует границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.