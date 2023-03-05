В случае успешного контрнаступления ВСУ Путина выгонят из Кремля — британский генерал

Если Украина совершит успешное контрнаступление, а российская армия развалится, то диктатора РФ Владимира Путина могут выгнать из Кремля.

Такое мнение высказал бывший глава Генштаба Британии генерал Ричард Даннатт в эфире Sky News.

По его словам, украинские военные могут провести успешное контрнаступление в конце весны – в начале лета при надлежащем планировании и снабжении боеприпасами и оборудованием от союзников.

Генерал отметил, что в таком случае в этом году есть реальный шанс достичь определяющего результата на поле боя. Даннатт убежден, что несколько решающих ударов по оккупантам, нанесенных в определенных точках на этом очень растянутом фронте, вполне могут расшатать моральный дух российских военных и сломать хребет их армии.

"Дело в том, что вам не обязательно полностью разбивать армию на поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли. Потому что когда они поймут, что проиграли, они проиграют полностью", - сказал Даннатт.

По мнению британского генерала, в таких обстоятельствах недовольные развитием войны российские генералы могут прогнать Владимир Путина из Кремля.

"Если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, вполне вероятно, что его также выгонят из Кремля", — сказал Даннатт.

Он добавил, что сегодня группа лидеров, наиболее недовольных Путиным — это высший генералитет. Однако кто может прийти к власти вместо Путина, генерал прогнозировать не берется.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что количество растущих конфликтов, инцидентов и взрывов в России свидетельствует о потере контроля внутри страны. Так что в стране происходит десакрализация "фюрера".

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