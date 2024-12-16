В случае войны армию Великобритании ждет опасное будущее – генерал

В случае войны в будущем британские солдаты и офицеры будут вынуждены воевать со своими "хилыми" линиями снабжения и с врагом, у которого больше войск, техники и современных технологий.

Такое мнение высказал бывший глава армии Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс, сообщает The Times.

Сандерс считает, что Британия находится в "переломном моменте", поэтому убежден, что будущее будет тревожным.

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Еще находясь на должности генерал Сандерс в своем последнем выступлении отмечал, что британская армия никогда не преобладала по количеству и не была блестящей по оснащению.

"Мы всегда воевали, прижавшись спиной к стене. Это то, кем мы являемся", – сказал он 13 декабря во время выступления перед офицерами-кадетами, оканчивающими обучение в военной академии Сандхерст.

Авторы статьи отметили, что Сандерс был противоречивым начальником генерального штаба из-за его откровенных высказываний об угрозах перед Британией и о состоянии армии.

Генерал также сказал в своем выступлении перед кадетами-офицерами о переломном моменте истории.

"Перед лицом непримиримо враждебной и экспансионистской России, которую поддерживает ось ядерных вооруженных автократий, которые руководствуются принципом "сила есть право", вы присоединяетесь к военной профессии в переломный момент и к армии, которая является более актуальной, чем когда-либо в моей карьере", – высказался Сандерс.

Он отметил, что хотя британская армия и перевооружается, чтобы стать "более смертоносной, чем втрое большие, чем она, армии", модернизация требует времени, которого "не хватает".

"Итак, если вы будете воевать, а мой опыт показывает, что рано или поздно вы будете воевать, это, скорее всего, будет так, как всегда было с британской армией: изолированно, с преобладающей численностью, оборудованием и технологиями, со слабыми линиями снабжения и до того, как страна будет мобилизована", – сделал прогноз генерал.

В то же время он акцентировал, что британская армия имеет "позолоченную репутацию военной доблести, основанную на чрезвычайных успехах".

"Наша страна гордится нами, а наши противники и союзники уважают нас", – добавил экс-руководитель армии.

К слову, ранее министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс высказал мнение, что армия его страны будет уничтожена через "шесть месяцев или год" в случае столь большой войны, которая идет в Украине.

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