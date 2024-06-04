В случае войны с РФ: НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для войск США в Европе – The Daily Telegraph (карта)

НАТО разрабатывает многочисленные "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружение к линии фронта в случае большой наземной войны с Россией. По плану военные США высадятся в одном из пяти портов. Затем их направят заранее планируемыми материально-техническими маршрутами, чтобы противостоять возможной атаке армии России.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Сухопутные коридоры нарабатывают на фоне предупреждений высшего руководства Альянса о том, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в последующие два десятилетия.

Логистические маршруты стали ключевым приоритетом после того, как на саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласились подготовить 300 000 военных, которые будут находится в состоянии высокой готовности для защиты Альянса.

Планы, в частности, предполагают, что американские войска высаживаются в голландских портах перед тем, а затем поездами следуют через Германию в Польшу. В случае вторжения России в страны НАТО войска США прибудут в порт Роттердам, а затем будут отправлены на восток.

Карта сухопутных коридоров для войск США в Европе / Фото: The Daily Telegraph

Но в НАТО договариваются о расширении маршрутов в другие порты, чтобы убедиться, что Россия не сможет разорвать наземные линии связи.

Также читайте Сможет ли Украина победить в войне: Столтенберг сделал заявление

"Украина очень страдает от этих российских ракетных атак дальнего действия на системы материально-технического обеспечения", - сказал генерал-лейтенант Александр Солфранк, начальник Главного управления материально-технического обеспечения НАТО Jsec.

Если силы НАТО, входящие в Нидерланды, пострадают от российской бомбардировки или силы Москвы уничтожат североевропейские порты, Альянс собирается сосредоточиться на портах Италии, Греции и Турции.

Из итальянских портов американские войска могут перемещаться по суше через Словению, Хорватию в Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной.

Подобные планы существуют по транспортировке сил из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию, чтобы добраться до восточного фланга Альянса.

Также разрабатываются планы транспортировки войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

В этих коридорах военные не будут ограничены местными правилами и могут свободно перевозить грузы без обычных ограничений.

Ранее правительство Франции жаловалось, что его танки "попали в ловушку" на иностранных границах из-за бюрократических процессов при попытке развернуть в Румынии в рамках новой схемы защиты от российского вторжения.

В последние пять лет Jsec проводил проверки, чтобы выявить различные маршруты, которыми можно было бы воспользоваться для доставки войск для борьбы с российским вторжением.

Порты в северной Европе, такие как Нидерланды, Германия и страны Балтии, считаются особенно уязвимыми к российским ракетным атакам.

"Все создано таким образом, чтобы была необходима стойкость – надежность и резервы", - сказал Солфранк.

После предупреждений о том, что НАТО имеет лишь 5% необходимой противовоздушной обороны для прикрытия восточного фланга, командующий Jsec обеспокоен возможностями "земля-воздух" для защиты своих ключевых материально-технических центров.

"Оценивая российскую войну в Украине, мы заметили, что Россия атаковала украинские логистические базы. Это должно наталкивать на выводы, что огромные базы материально-технического обеспечения будут атакованы и уничтожены в первую очередь в случае конфликта. Что касается противовоздушной обороны... Ее всегда мало. Я не могу представить ситуацию, когда у вас достаточно противовоздушной обороны. Это хороший пример применения военного принципа: "Если ты хочешь быть сильным везде, ты не силен нигде", - сказал Солфранк.

Напомним, в НАТО назвали сроки начала войны с Россией.

Читайте также ведущие новости дня: