В смертельном ДТП серьезно пострадал министр обороны Хорватии: фото

В аварии погиб водители микроавтобуса, с которым столкнулся автомобиль хорватского министра.

В субботу, 11 ноября, 44-летний министр обороны Хорватии Марио Банозич получил серьезные ранения в автомобильной аварии, в которой погиб еще один человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

Авария произошла около шести утра на дороге на востоке Хорватии. Министр обороны Хорватии находился за рулем автомобиля, столкнувшегося с фургоном. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса.

"Мы выражаем соболезнования семье погибшего человека", — заявил представитель правительства Марко Милич на платформе X, ранее известной как Twitter.

Милич добавил, что состояние Банозича не угрожает его жизни, хотя он получил серьезные травмы. Врачи сказали, что у него ушиб головы и головного мозга, он остается под наблюдением, но находится в сознании.

В заявлении министерства обороны говорится, что ведется расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Местный новостной портал Index сообщил, что Банозич, по-видимому, ехал на охоту, когда разбился.

Место ДТП, в котором пострадал министр ообороны Хорватии / Фото: из соцсетей

На фотографиях с места происшествия видно, как разбитый автомобиль Банозича опрокинулся на бок у сильно поврежденного фургона в дождливый и туманный день.

Напомним, в июле этого года в Тернопольской области произошла авария с участием автомобиля, находившегося в кортеже премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время его визита в Украину.

Читайте также: