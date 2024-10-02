В СМИ снова заговорили о желании некоторых стран НАТО отправить своих военных в Украину

В Минобороны Эстонии подчеркнули, что решение о вводе войск должно приниматься совместно странами-членами НАТО.

Правительство Эстонии рассматривало возможность отправки своих военных "с небоевыми задачами" в Украину.

Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Polskie Radio.

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Он уточнил, что чиновники обсуждали возможность отправки своих солдат не на фронт, а на запад Украины. Окончательное решение не было принято, поскольку, как он объяснил, Эстония должна обеспечить безопасность инструкторов НАТО.

"Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для российских войск", – отметил министр.

Певкур подчеркнул, что решение о вводе войск должно быть принято совместно странами-членами НАТО.

"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем учения в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", – подытожил он.

Напомним, в мае текущего года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция, член НАТО, отправит военных инструкторов в Украину.

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