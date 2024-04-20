В Смоленской области "прилет" по энергобъекту: власти РФ прокомментировали атаку — видео

Россию ночью массово атаковали беспилотники.
Ряд регионов России в ночь на 20 апреля пережил атаку беспилотников. Оккупанты говорят, что "перехватили 50 дронов".
Сейчас известно, что в Смоленской области "прилетело" по объекту топливно-энергетического комплекса, вспыхнул пожар.
Видео с возгоранием распространили местные паблики.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил об "атаке украинских дронов" на объект топливно-энергетического комплекса в Кардымовском районе области.
"В результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Сейчас на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя", — прокомментировал он.
Напомним, в Калужской области РФ неизвестный беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру.
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