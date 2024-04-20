В Смоленской области РФ в результате атаки дронов начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса

В Смоленской области России в ночь на 20 апреля 2024 года произошла атака неизвестных беспилотников.

Об этом заявили местные власти.

В результате после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Анохин.

В частности, произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

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Напомним, что ранее в Калужской области РФ неизвестный беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру.

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