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В СНБО назвали человека, который подталкивает Путина к продолжению войны
Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко регулярно предлагает Кремлю новые сценарии эскалации и террора против Украины.
Наибольшее влияние на решение кремлевского диктатора Владимира Путина о продолжении войны против Украины в настоящее время оказывает первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
Об этом сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своём Telegram-канале.
По словам главы ЦПД, именно Кириенко является главным сторонником дальнейшей эскалации войны и человеком, к мнению которого Путин прислушивается больше всего при принятии ключевых решений, касающихся агрессии против Украины.
«Кириенко из администрации Путина является главным сторонником продолжения войны против Украины, и именно к нему прислушивается Путин при принятии дальнейших решений в настоящее время», — написал он.
В то же время руководитель Центра по противодействию дезинформации отметил, что Кириенко — не единственный представитель российского руководства, выступающий против завершения войны. Однако, по его словам, именно он регулярно предлагает Кремлю новые сценарии эскалации и террора против Украины.
«Он не единственный из тех, кто не хочет, чтобы конфликт закончился, но именно он предлагает всё новые варианты террора против Украины», — подчеркнул Коваленко.
Напомним, в понедельник, 13 июля, президент России Владимир Путин пригрозил Украине «более мощными и масштабными» ударами.