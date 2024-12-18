В СНБО объяснили, как участие бойцов КНДР в боях на Курщине влияет на репутацию Ким Чен Ына

В настоящее время убиты и ранены уже более 200 северокорейских солдат.

Репутация "страшного диктатора с ядерной кнопкой и большой армией", которую Ким Чен Ын и его пропагандисты строили на протяжении многих лет, страдает от командиров российской армии. Они не ценят жизнь военных КНДР.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Более того, отмечает он, россияне недовольны наличием корейцев, которые не понимают языка и являются "откровенно тупыми", по мнению российских командиров. Поэтому их подготовка к ведению современной войны низкая, и их бросают в пехотные штурмы с посадок, иногда вместе с россиянами.

"КНДРовцы сейчас имеют потери убитыми и ранеными. В целом, по состоянию на данный момент убитых и раненых уже более 200 человек. Несмотря на попытки россиян скрыть неудачи корейцев путем быстрой эвакуации, видео ударов по военным КНДР, их неудачи и их трупы уже есть в пабликах. Также появляются кадры из госпиталей", – объяснил Коваленко.

Он добавляет, что Китай пытается медийно не освещать участие военных КНДР в боях за Курщину. Впрочем, информация о неудачах армии Кима будет все больше появляться в азиатских и западных медиа. Из-за Путина Ким Чен Ын будет выглядеть слабым.

Ранее мы писали о том, что у погибших бойцов КНДР перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА. Такой факт может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте. По словам Коваленко, это демонстрирует то, что для россиян жизнь корейцев не имеет никакой ценности.

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