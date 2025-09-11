В СНБО сказали, какой вывод следует сделать после налета дронов на Польшу

Атака "Шахедами" / © ТСН

В СНБО объяснили, какой вывод следует сделать после атаки российских дронов по Польше. Дело в том, что ПВО НАТО не готово к подобным угрозам.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Важное заключение по атакам российских дронов по Польше для стран НАТО должно быть следующим: ПВО НАТО не готово к таким угрозам», — написал он.

Как добавил Коваленко, в случае массированных атак запас дорогих ракет быстро иссякает, а процент убытков будет низким.

«Нужно перестраивать и только у Украины сейчас есть опыт построения ПВО под современную войну как из комплексов Запада, адаптированных под угрозы, так и из МВГ и зенитных дронов», — констатировал руководитель ЦПИ.

Ранее в ISW объяснили, с какой целью РФ запустила дроны по Польше.

Так, вероятно, нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками РФ имеет целью оценить возможности и реакции как Польши, так и НАТО в надежде применить полученные уроки к будущим конфликтным сценариям с альянсом НАТО.

«Россия прилагает многосторонние усилия для подготовки к потенциальной будущей войне между Россией и НАТО», — написали аналитики.