- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 1 мин
В СНБО сказали, какой вывод следует сделать после налета дронов на Польшу
В случае массированных атак ПВО НАТО будет демонстрировать низкий процент сбитий.
В СНБО объяснили, какой вывод следует сделать после атаки российских дронов по Польше. Дело в том, что ПВО НАТО не готово к подобным угрозам.
Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
«Важное заключение по атакам российских дронов по Польше для стран НАТО должно быть следующим: ПВО НАТО не готово к таким угрозам», — написал он.
Как добавил Коваленко, в случае массированных атак запас дорогих ракет быстро иссякает, а процент убытков будет низким.
«Нужно перестраивать и только у Украины сейчас есть опыт построения ПВО под современную войну как из комплексов Запада, адаптированных под угрозы, так и из МВГ и зенитных дронов», — констатировал руководитель ЦПИ.
Ранее в ISW объяснили, с какой целью РФ запустила дроны по Польше.
Так, вероятно, нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками РФ имеет целью оценить возможности и реакции как Польши, так и НАТО в надежде применить полученные уроки к будущим конфликтным сценариям с альянсом НАТО.
«Россия прилагает многосторонние усилия для подготовки к потенциальной будущей войне между Россией и НАТО», — написали аналитики.