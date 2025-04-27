В СНБО сказали, зачем Путин затягивает прекращение огня

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Москва сейчас смотрит за событиями в Азии. Президент РФ Владимир Путин затягивает прекращение огня.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, диктатор хочет выиграть время в надежде на то, что переговоры с Ираном, рост напряжения между Индией и Пакистаном, а также действия Китая в Южно-Китайском море рассеют внимание США.

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"Сейчас Путин сознательно работает против Трампа", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, несмотря на давление со стороны президента России Владимира Путина, американский лидер Дональд Трамп вынужден снова обратить внимание на Украину, но это вряд ли изменит направление войны, начатой Россией.