В Сочи бушует шторм: мощные волны накрыли гостиницу и повредили железную дорогу – видео

В Сочи значительные разрушения в результате непогоды.

На Черноморское побережье обрушился мощный шторм. Так, в российском городе Сочи фиксируют значительные разрушения.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как огромные морские волны затопили улицы и гостиничные апартаменты, расположенные у побережья.

В Сочи морские волны затопили гостиничные апартаменты/Фото: скриншот

В Сочи морские волны затопили гостиничные апартаменты/Фото: скриншот

На видео также видно, как трехэтажный дом "складывается" за считанные секунды. От здания осталось только перекрытие с фрагментами стен и крышей.

Сильные волны также повредили полотно железной дороги – в Сочи задерживаются поезда.

В Сочи из-за непогоды повреждено полотно железной дороги/Фото: скриншот

По данным СМИ, сильный шторм в Черном море выбросил на мель у побережья Анапы сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.

Напомним, в Крыму из-за шторма на пляжах посмывало водой фортификационные сооружения оккупантов.

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