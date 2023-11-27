В Сочи бушует шторм: мощные волны накрыли гостиницу и повредили железную дорогу – видео

В Сочи значительные разрушения в результате непогоды.
На Черноморское побережье обрушился мощный шторм. Так, в российском городе Сочи фиксируют значительные разрушения.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как огромные морские волны затопили улицы и гостиничные апартаменты, расположенные у побережья.
На видео также видно, как трехэтажный дом "складывается" за считанные секунды. От здания осталось только перекрытие с фрагментами стен и крышей.
Сильные волны также повредили полотно железной дороги – в Сочи задерживаются поезда.
По данным СМИ, сильный шторм в Черном море выбросил на мель у побережья Анапы сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.
Напомним, в Крыму из-за шторма на пляжах посмывало водой фортификационные сооружения оккупантов.
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