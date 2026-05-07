В Сочи и Сириусе раздались взрывы: россияне информируют об атаке дронов
В ночь на 7 мая в Сочи, Сириусе и Адлере раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО над Черным морем.
В российском Сочи, Сириусе и Адлере в ночь на 7 мая прозвучала серия взрывов. Российские власти заявляют о работе ПВО из-за атаки беспилотников со стороны Черного моря.
По сообщениям российских телеграмм-каналов, жители Сочи, Сириуса и Адлера слышали несколько взрывов и видели вспышки в небе. По словам очевидцев, силы противовоздушной обороны якобы сбивали воздушные цели над акваторией Черного моря.
Российские паблики утверждают, что беспилотники улетали на низкой высоте. В районе Дагомыса также была включена сирена воздушной опасности.
Официальной информации о пострадавших или разрушении пока нет. Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.
Независимого подтверждения заявлений об атаке беспилотников пока нет.
В российских пабликах распространяется информация о ракетном ударе по территории предприятия «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах . Сообщается, что атака якобы была нанесена ракетой FP-5 «Фламинго», однако официального подтверждения типа вооружения пока нет.
Предприятие специализируется на производстве защищенных навигационных систем, в частности, модулей «Комета», которые используются в российских беспилотниках и ракетах. Опубликованные кадры фиксируют повреждение зданий и задымление, а масштабы разрушений на объекте уточняются.
Утром 5 мая в Чебоксарах прозвучала серия взрывов из-за атаки беспилотников, предположительно типа «Февраль». Под повторный удар за сутки попал завод стратегического значения ВНИИР-Прогресс, над которым зафиксировали густой столб дыма.
Местные жители жалуются на отсутствие эффективной работы ПВО, в то же время власти заявляют о сбитии целей. Дополнительно зафиксировано падение обломков беспилотника на местный торговый центр, что привело к повреждению здания.