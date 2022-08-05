В Сочи началась встреча Эрдогана и Путина: о чем будут говорить президенты РФ и Турции

В пятницу, 5 августа, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где начал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Указывается, турецкий лидер Эрдоган прибыл в Сочи на один день.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

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По информации СМИ, во время переговоров президенты планируют обсудить:

военно-техническое сотрудничество,

работу центра по вывозу зерна из Украины.

В ходе разговора Эрдоган заявил Путину, что "Турция готова вывести отношения с Россией на качественно новый уровень по разным направлениям". Кроме того, турецкий лидер добавил, что его страна придает важность взаимодействию с РФ в сфере борьбы с терроризмом.

"Важны также связи с РФ в энергетической сфере, в том числе в контексте проекта АЭС "Аккую", — цитируют турецкие СМИ Эрдогана.

Напомним, российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский считает, что Реджеп Эрдоган держит президента России Владимира Путина "за яйца" сразу в трех точках: Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.

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