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В Сочи оштрафовали россиянку за надпись "Слава Украине" на корейском языке в WhatsApp

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
739
Время на прочтение
1 мин
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В Сочи оштрафовали россиянку за надпись "Слава Украине" на корейском языке в WhatsApp

Фото: pixabay.com

Суд в Сочи оштрафовал на две тысячи рублей местную жительницу, написавшую в статусе в WhatsApp "Слава Украине!" на корейском языке.

На россиянку из Сочи составили протокол из-за надписи "Слава Украине!" на корейском языке в WhatsApp.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Медуза".

На 38-летнюю жительницу Сочи составили протокол по статье о пропаганде нацистской символики и/или символики экстремистских организаций. Сегодня, 2 февраля, суд рассмотрел это дело. Женщине угрожал штраф или арест до 15 суток.

Однако суд таки доказал, что перевод фразы на корейском языке "является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории РФ".

Напомним, во временно оккупированном Крыму написали донос на девочку из Херсона, которая во время урока в Красноперекопске проигнорировала гимн России и нарисовала в своем блокноте флаг Украины.

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Дата публикации
Просмотры
739
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