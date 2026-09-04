В Сочи после атаки дронов вспыхнула нефтебаза и звучала детонация у позиций ПВО: сообщают о поражении С-400 (видео)

Сочи

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В российском Сочи в ночь на 4 сентября прогремела серия мощных взрывов. После атаки беспилотников вспыхнули несколько пожаров, в том числе на нефтебазе, а в районе дислокации российского ПВО зафиксировали сильную детонацию. По предварительным данным, под удар мог попасть комплекс С-400.

Об этом сообщает OSINT-сообщество Exilenova+ и другие мониторинговые ресурсы.

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В Сети обнародовали многочисленные видео ночной атаки на Сочи. На кадрах видны мощные вспышки, пожары и момент вторичной детонации после одного из прилетов.

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По данным OSINT-аналитиков, один из ударов пришелся на район федеральной территории Сириус у реки Псоу и границы с Абхазией. Там расположены позиции российской противовоздушной обороны — вероятно, комплексы С-300 или С-400. После атаки на этой территории возник пожар.

Exilenova+ предполагает, что было поражено место дислокации комплекса С-400. Опубликованные видео демонстрируют момент удара по нескольким ракурсам и последующую детонацию. В то же время официального подтверждения уничтожения или повреждения именно С-400 пока нет.

Кроме того, во время ночной атаки вспыхнула нефтебаза в Адлерском районе Сочи. На обнародованных кадрах видно масштабное пламя над объектом. Российский оперативный штаб Краснодарского края подтвердил возгорание на территории нефтебазы в результате атаки беспилотников.

Мониторинговые каналы утверждают, что речь идет о атаковавшейся ранее нефтебазе. На одном из видео также зафиксирован пуск ракеты российского комплекса «Панцирь», однако непонятно удалось ли ей поразить воздушную цель.

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Также сообщалось о пожаре на одной из автозаправочных станций Сочи. По предварительной версии, там могли упасть обломки беспилотника.

Российская сторона заявляет, что в результате атаки повреждено остекление нескольких жилых домов и других сооружений. По предварительным данным местных властей, пострадавших нет.

Впоследствии украинская вооруженная компания Fire Point ранее подтвердила, что был атакован НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» . Сделали это Силы обороны Украины с помощью дронов FP-1. Кроме того, защитники поразили логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области РФ. Он имеет площадь около 108 тыс. кв. м и рассчитан на хранение до 54 млн единиц товаров.

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