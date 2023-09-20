В Сочи произошла "бавовна" и возле аэропорта вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

Россияне заявляют, что в резервуар с горючим врезался БПЛА.

В российском Сочи 20 сентября вспыхнул масштабный пожар в резервуаре с дизтопливом вблизи адлерского аэропорта. Россияне утверждают об атаке дроном-камикадзе.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Пожар в Сочи загорелся на нефтебазе "Роснефти" недалеко от адлерского аэропорта. Горел резервуар с 1200 тоннами керосина. Чрезвычайники боролись с огнем на площади 100 кв. м и им удалось ликвидировать пламя.

Причина пожара в Сочи

Местность вокруг заволокло черным дымом. По словам местных, вспышке предшествовал громкая "бавовна". Некоторые российские паблики утверждают, что причиной пожара стала атака беспилотника: дрон-камикадзе якобы врезался в резервуар с дизельным топливом.

Как сообщается, сам аэропорт не пострадал.

В Сочи заявили об атаке БПЛА: возле аэропорта вспыхнул пожар

Пожар в Сочи возле адлерского аэропорта/Скриншот

Пожар в Сочи возле адлерского аэропорта/Скриншот

Пожар в Сочи возле адлерского аэропорта/Скриншот

К слову, в Минобороны России утром 20 сентября заявили, что якобы сбили беспилотник над Белгородской областью.

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