В Сочи произошла "бавовна" и возле аэропорта вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

Россияне заявляют, что в резервуар с горючим врезался БПЛА.
В российском Сочи 20 сентября вспыхнул масштабный пожар в резервуаре с дизтопливом вблизи адлерского аэропорта. Россияне утверждают об атаке дроном-камикадзе.
Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.
Пожар в Сочи загорелся на нефтебазе "Роснефти" недалеко от адлерского аэропорта. Горел резервуар с 1200 тоннами керосина. Чрезвычайники боролись с огнем на площади 100 кв. м и им удалось ликвидировать пламя.
Причина пожара в Сочи
Местность вокруг заволокло черным дымом. По словам местных, вспышке предшествовал громкая "бавовна". Некоторые российские паблики утверждают, что причиной пожара стала атака беспилотника: дрон-камикадзе якобы врезался в резервуар с дизельным топливом.
Как сообщается, сам аэропорт не пострадал.
К слову, в Минобороны России утром 20 сентября заявили, что якобы сбили беспилотник над Белгородской областью.
Читайте также: