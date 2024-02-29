В Сочи прямо посреди дороги перекинулся ЗРПК "Панцирь-С1": появилось зрелищное видео

В России зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся прямо посреди дороги.

Зрелищное видео обнародовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"Российский ЗРПК "Панцирь-С1", который передвигался в сопровождении полиции, прилег на боевое дежурство в Сочи, около моста через Мамайку", — написал Бутусов под видео.

В Сочи прямо посреди дороги перевернулся ЗРПК "Панцирь-С1"

Напомним, разведка Британии оценила последствия ликвидации второго российского самолета А-50. В РФ теперь осталось всего семь таких бортов. К слову, первый А-50 украинские защитники сбили 14 января, а второй – 23 февраля.