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В Сочи прямо посреди дороги перекинулся ЗРПК "Панцирь-С1": появилось зрелищное видео

В Сочи прямо посреди дороги перекинулся ЗРПК "Панцирь-С1": появилось зрелищное видео

В Сочи перевернулся ЗРГК "Панцирь" окупантов / Фото: скриншот с видео

Вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс спешил на боевое дежурство, но решил "прилечь".

В России зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся прямо посреди дороги.

Зрелищное видео обнародовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"Российский ЗРПК "Панцирь-С1", который передвигался в сопровождении полиции, прилег на боевое дежурство в Сочи, около моста через Мамайку", — написал Бутусов под видео.

В Сочи прямо посреди дороги перевернулся ЗРПК "Панцирь-С1"

В Сочи прямо посреди дороги перевернулся ЗРПК "Панцирь-С1"

Напомним, разведка Британии оценила последствия ликвидации второго российского самолета А-50. В РФ теперь осталось всего семь таких бортов. К слову, первый А-50 украинские защитники сбили 14 января, а второй – 23 февраля.

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