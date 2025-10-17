В Сочи раздаются взрывы: туристов спускают в подвалы

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 17 октября в российском Сочи раздались мощные взрывы. Местные жители сообщают, что в городе сработала система противовоздушной обороны, которая отражает атаку беспилотников.

По данным очевидцев, над районом Адлера слышали по меньшей мере три взрыва. Звуки пролета беспилотников доносились со стороны Абхазии. В городе почти всю ночь раздавалась сирена воздушной тревоги.

Мэр Сочи Алексей Прошунин заявил, что "отражается атака беспилотных летательных аппаратов, все службы переведены в состояние максимальной готовности". Он призвал жителей и гостей курорта оставаться спокойными и не выходить на улицу, особенно проживающим у побережья.

Туристов в гостиницах спускают в подвалы и подземные парковки для безопасности.

"Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, оставайтесь в глухом помещении без окон", – написал мэр города.

Российские телеграмм-каналы уточняют, что в Сочи работает система ПВО, которая отражает ракетную атаку. Официальных сообщений о пострадавших пока нет.

Как мы уже сообщали, в ночь на 16 октября российские города Энегльс, Саратов и Волгоград атаковали дроны.

Да, жители Энгельса и Саратова слышали серию взрывов. Местный аэропорт приостановил работу.

Известно, что в Волгоградской области была атакована электроподстанция Балашовская. Это привело к пожару. Из-за удара ряд населенных пунктов остался без света.