В Сочи снова могла загореться нефтебаза Роснефти: OSINT-аналитики заметили пожар

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В Сочи , вероятно, произошло повторное возгорание на Адлерской нефтебазе Роснефть-Кубаннефтепродукт, которую атаковали в ночь на 4 сентября.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ.

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По данным издания, информация о новом пожаре появилась в российских Telegram-каналах, в том числе Supernova+. В то же время местные власти официально о возгорании не сообщали, поэтому подтверждения, что горит именно нефтебаза Роснефти, пока нет.

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ASTRA обращает внимание, что перед появлением сообщений о пожаре не было информации об атаке беспилотников или объявлении воздушной тревоги.

Нефтебаза Роснефть-Кубаннефтепродукт расположена в Адлерском районе Сочи недалеко от международного аэропорта. Объект используется для хранения и снабжения нефтепродуктами.

Эту нефтебазу уже атаковали в ночь на 4 сентября. Тогда после налета беспилотников в районе Сочи также горела нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт" на федеральной территории Сириус.

OSINT-аналитики ASTRA тогда геолоцировали кадры очевидцев, указывавших на пожар на объекте ЛУКОЙЛа. Кроме того, сообщалось об атаке на дивизион российской ПВО в районе Сириуса недалеко от границы с Абхазией и реки Псоу.

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После этой атаки утром 4 сентября временно прекратил работу один из двух операторов, заправляющих самолеты в аэропорту Сочи, — дочерняя структура Роснефти. Заправку воздушных судов тогда осуществлял только оператор ЛУКОЙЛа, что следовало из международного авиационного сообщения для пилотов.

Напомним, 3 сентября морской безэкипажный катер ВМС ВСУ успешно поразил многоцелевое судно обеспечения NEFRIT под российским флагом в порту Сочи, в результате чего в районе его пребывания зафиксирован мощный взрыв и густой дым. Судно являлось важным элементом враждебной инфраструктуры, поскольку обеспечивало нефтегазовые операции, обслуживало оффшорные объекты, перевозило спецгрузы и персонал, а также выполняло подводно-технические работы в поддержку военной экономики РФ.

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