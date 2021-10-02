В соцсетях писала, как она их любит: в Польше 26-летняя мать задушила трех своих детей

В соцсетях писала, как она их любит: в Польше 26-летняя мать задушила трех своих детей

Женщине грозит пожизненное заключение.

В г. Люблин, что в Польше, 26-летняя женщина задушила трех своих детей. Ее уже задержали и поместили в нейропсихиатрическую больницу, где она находится под надзором полиции.

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Об этом сообщает wiadomosci.wp.pl.

Тела троих детей: 2-летней девочки, 4-летнего мальчика и 8-месячной девочки обнаружила их бабушка, которая приехала в гости к дочери. Дети лежали на кровати и не подавали признаков жизни. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, однако спасти детей не удалось, они уже были мертвы.

Мать детей задержали. Она уже призналась в трех убийствах. Польские СМИ сообщают, что ранее 26-летняя женщина имела проблемы с наркотиками, ее партнер находится в тюрьме. Известно, что в момент убийства мать была трезвой. Как отмечается, на первый взгляд, женщина любила своих детей: она часто публиковала их фото в соцсетях и рассказывала о том, насколько они для нее важны.

1 октября женщину допросили и сообщили ей о трех обвинения. Каждое из них карается от 8 лет до пожизненного заключения.

Напомним, в Польше трагически погиб 23-летний украинец.

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