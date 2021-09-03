В Соединенных Штатах легкомоторный самолет упал на дом: есть погибшие

В Соединенных Штатах легкомоторный самолет упал на дом: есть погибшие

Пострадали жители дома.

В американском штате Коннектикут разбился легкомоторный самолет.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

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Кадры сразу после падения воздушного судна сняли случайные прохожие. В крушения погибли по меньшей мере четыре человека. Кроме того, двое пострадавших. по предварительной информации, это жители дома, на который упал самолет.

Сейчас идет расследование причин трагедии. Предварительно в полиции рассматривают версию технической неисправности.

Новости мира: в Коннектикуте разбился легкомоторный самолет

Как сообщалось, у побережья американского города Сан-Диего разбился военный вертолет МВД Соединенных Штатов. Инцидент произошел во вторник около 16:30 по местному времени и время "выполнения плановых полетов". Вертолет типа MH-60S упал в море в 110 км от берега.

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