В Сомали боевики захватили вертолет миссии ООН: какая судьба пассажиров

Пока официальных комментариев власти не поступило.

Вертолет миссии ООН приземлился на территории, контролируемой вооруженной группировкой "Аш-Шабаб" в Сомали. Его захватили боевики.

Об этом пишет Al Jazeera.

Что известно

Сообщается, что несколько пассажиров были схвачены группой, связанной с "Аль-Каидой", которая уже много лет сеет насилие в регионе.

Как отметили в ООН, вертолет приземлился недалеко от села Гадун в районе Гальгадуд из-за технического сбоя. Представитель организации в Могадишо также подтвердил инцидент.

Так, на борту самолета находились девять пассажиров, включая военнослужащих и постороннего подрядчика. По меньшей мере, шестерых пассажиров захватили боевики "Аш-Шабаб".

"Все полеты ООН в этом районе временно приостановлены до дальнейшего сообщения", – говорится в записке.

По словам майора Хасана Али, самолет обнаружил неисправность вскоре после взлета из города Беледвейне в центральной части Сомали. На борту находились двое сомалийцев и несколько иностранцев. Он также перевозил медикаменты и должен был транспортировать раненых солдат из района Гальгудуд.

Ранее торговое судно под флагом Мальты было захвачено неизвестными у сомалийских берегов.

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