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В Сомали разбился самолет с почти полсотней пассажиров на борту

В Сомали разбился самолет с почти полсотней пассажиров на борту

Фото: goobjoog.com

На фото с места происшествия видно, что турбовинтовой самолет выехал за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы.

На юге Сомали потерпел крушение пассажирский самолет, который вылетел из столицы Кении Найроби и потерпел крушение при посадке в аэропорту города Эль-Вак.

Об этом сообщает издание Goobjoog News в среду, 21 июля.

По информации региональных властей, на борту было 45 человек. Информации и погибших и пострадавших пока нет.

На фото с места происшествия видно, что турбовинтовой самолет выехал за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы. Серьезных повреждений не видно.

Напомним: