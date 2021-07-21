В Сомали разбился самолет с почти полсотней пассажиров на борту

На фото с места происшествия видно, что турбовинтовой самолет выехал за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы.
На юге Сомали потерпел крушение пассажирский самолет, который вылетел из столицы Кении Найроби и потерпел крушение при посадке в аэропорту города Эль-Вак.
Об этом сообщает издание Goobjoog News в среду, 21 июля.
По информации региональных властей, на борту было 45 человек. Информации и погибших и пострадавших пока нет.
На фото с места происшествия видно, что турбовинтовой самолет выехал за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы. Серьезных повреждений не видно.
Напомним:
- В Германии в районе Ангальт-Биттерфельд разбился одномоторный самолет, в котором находились люди. В результате падения судна на месте погибли три человека, четвертая пострадавшая скончалась в больнице.
- А в Соединенных Штатах 18-летний пилот смог безопасно сесть на мосту, когда сломался самолет.