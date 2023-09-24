В Сомали смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой: погибли 20 человек

В городе взрыва работают медики и все необходимые службы.

В субботу, 23 сентября, на пропускном пункте в городе Беледвейн, расположенном в центральной части Сомали, смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате теракта погибли 20 человек.

Об этом информирует Синьхуа.

Сообщается, что взрыв произошел возле рынка и двух автозаправочных станций и вызвал большие разрушения, сообщил комиссар округа Беледвейн Омар Аласов.

Кроме того, он заявил, что на городе взрыва работают медики и все необходимые службы.

Сообщается о большом количестве тяжелораненых, поэтому число погибших может возрасти.

Беледвейн расположен в регионе Хиран в центральной части Сомали, где недавно состоялись бои между военными и исламистскими группировками "Аль-Шабаб".

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Сомали — Могадишо, в результате нападения исламистских боевиков "Аль-Шабаб" на элитный ресторан погибли девять человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате операции американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей глобальной сети ИГИЛ Билала аль-Судани.

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