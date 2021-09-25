В Сомали у президентского дворца взорвался автомобиль: восемь погибших

Большинство погибших — мирные жители.
В Могадишо, столице Сомали, у президентского дворца взорвался автомобиль со взрывчаткой.
Об этом со ссылкой на полицию сообщает Associated Press.
Взрыв унес жизни восьми человек. Кроме того, есть девять пострадавших. "Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли", — сказал представитель местной полиции Ахмед Муди.
Очевидцы рассказывают: взорвалось на КПП, когда полиция остановила автомобиль для проверки. Отмечается, что этот пункт пропуска используют президент и премьер-министр на пути в аэропорт Могадишо и обратно.
Ответственность за теракт взяли боевики "Аш-Шабаб". Группировка связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".
Как сообщалось, в захваченной "Талибаном" столице Афганистана Кабуле неделю назад прогремели два взрыва. Первый произошел в районе Дашти-Барч. Второй — в Ирфан Харрготи 13 района. Очевидцы сообщают о двух пострадавших. Отмечается, что в Ирфан взорвалась магнитная мина.В другом месте — заминированный автомобиль.