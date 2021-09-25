В Сомали у президентского дворца взорвался автомобиль: восемь погибших

В Сомали у президентского дворца взорвался автомобиль: восемь погибших

Большинство погибших — мирные жители.

В Могадишо, столице Сомали, у президентского дворца взорвался автомобиль со взрывчаткой.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает Associated Press.

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Взрыв унес жизни восьми человек. Кроме того, есть девять пострадавших. "Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли", — сказал представитель местной полиции Ахмед Муди.

Очевидцы рассказывают: взорвалось на КПП, когда полиция остановила автомобиль для проверки. Отмечается, что этот пункт пропуска используют президент и премьер-министр на пути в аэропорт Могадишо и обратно.

Ответственность за теракт взяли боевики "Аш-Шабаб". Группировка связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".

Как сообщалось, в захваченной "Талибаном" столице Афганистана Кабуле неделю назад прогремели два взрыва. Первый произошел в районе Дашти-Барч. Второй — в Ирфан Харрготи 13 района. Очевидцы сообщают о двух пострадавших. Отмечается, что в Ирфан взорвалась магнитная мина.В другом месте — заминированный автомобиль.

Новости мира: в захваченном талибами Кабуле прогремел взрыв

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